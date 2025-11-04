Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 11: Das letzte Signal
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Aus dem öffentlichen Raum sind Überwachungskameras kaum noch wegzudenken. Doch auch immer mehr Menschen installieren die elektronischen Detektive bei sich zu Hause. Die Kameras können nicht jede Straftat verhindern. Doch wie diese Kriminal-Serie zeigt, sind sie für die Polizei manchmal entscheidende Zeugen bei der Aufklärung von Verbrechen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen