Der Tote am Ende der StraßeJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 14: Der Tote am Ende der Straße
45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Im Oktober 2019 wird Johnny Soekhies tot in einer abgelegenen Sackgasse gefunden. Todesursache ist ein Kopfschuss, Zeugen gibt es keine. Die Ermittler entdecken jedoch Kameras in den beiden Zufahrtsstraßen zur Sackgasse und in Johnnys Nachbarschaft. Erste Hinweise liefern die Überwachungsbilder eines Geldautomaten, an dem Johnny in Begleitung eines Mannes Geld abhob.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen