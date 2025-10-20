Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Tote am Ende der Straße

PULS 24Staffel 10Folge 14vom 20.10.2025
Der Tote am Ende der Straße

Der Tote am Ende der StraßeJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 14: Der Tote am Ende der Straße

45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Im Oktober 2019 wird Johnny Soekhies tot in einer abgelegenen Sackgasse gefunden. Todesursache ist ein Kopfschuss, Zeugen gibt es keine. Die Ermittler entdecken jedoch Kameras in den beiden Zufahrtsstraßen zur Sackgasse und in Johnnys Nachbarschaft. Erste Hinweise liefern die Überwachungsbilder eines Geldautomaten, an dem Johnny in Begleitung eines Mannes Geld abhob.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
PULS 24
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 5 Staffeln und Folgen