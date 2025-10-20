Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Rivale

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 15vom 20.10.2025
Der Rivale

Der RivaleJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 15: Der Rivale

45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Früh morgens rasen zwei Fahrzeuge in eine Tankstelle. Die Fahrer springen aus den Autos, dann fallen Schüsse. Der Täter flieht, der Verletzte stirbt kurz darauf. Die Überwachungskameras offenbaren, dass das Opfer und seine Freundin von dem Täter verfolgt wurden. Weitere Kameras zeigen, dass dieser Mord keineswegs im Affekt passierte. Es war eine geplante Hinrichtung.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
SAT.1 GOLD
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 6 Staffeln und Folgen