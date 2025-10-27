Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Blutrausch

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 16vom 27.10.2025
Folge 16: Im Blutrausch

45 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

In den frühen Morgenstunden wird ein obdachloser Mann brutal zusammengeschlagen. Er stirbt im Krankenhaus. Dann stellt sich heraus, dass kurz zuvor auch ein Mercedes-Fahrer halbtot geprügelt wurde. Gibt es zwischen den Angriffen einen Zusammenhang?

