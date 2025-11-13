Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 17 vom 13.11.2025
Eine 60-jährige Frau verschwindet spurlos. Sie hatte sich gerade von ihrem Freund getrennt und war bei einem Bekannten untergekommen. Der behauptet, dass sie am Tag ihres Verschwindens ausziehen wollte, aber nicht von der Arbeit heimgekehrt sei. Ihr Ex-Freund wiederum sagt aus, er habe die Vermisste an dem Tag bei ihrem Bekannten abgesetzt. Dann stellt sich heraus, dass sie einen Safe voller Bargeld bei sich hatte. Klar ist: Einer der beiden Männer lügt. Doch wer ist ihr Mörder?

