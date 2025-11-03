Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 18vom 03.11.2025
Folge 18: Der grüne Teppich

45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Die geliebte Mutter und Großmutter Cynthia Mudd wird vermisst. Auch in ihrem verlassenen Haus finden Bekannte keine Spur von ihr. Bis ihr zurückgelassener Hund die Polizei auf eine versteckte Kühltruhe im Garten aufmerksam macht. Darin entdecken die Beamten in einer grünen Teppichrolle den Leichnam der Frau, die mit ihrem jüngeren Liebhaber und dessen Freund zusammengewohnt hat.

