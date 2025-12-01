Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 10: Das letzte Spiel
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12
Nach der Ermordung einer gewissen Diane Cunningham im September 2014 gibt es zunächst wenige Hinweise, die auf den oder die Täter schließen lassen. Erst Aufzeichnungen einer Überwachungskamera bringen Licht ins Dunkel.
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen