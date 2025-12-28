Mörderisches WochenendeJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 12: Mörderisches Wochenende
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Nach einem Barbesuch mit ihrem Freund verschwindet Emily Lambert aus Garland, Texas. Ihre Leiche wird daraufhin in New Mexico gefunden. Bringt das Material aus Überwachungskameras Licht ins Dunkel?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen