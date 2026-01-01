Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 16: Tod an der Uni
47 Min.Folge vom 04.01.2026Ab 12
Eine junge Studentin wird auf dem Parkplatz ihrer Uni erschossen. Die Ermittler sichten stundenlang die Bänder der Überwachungskameras, um Maples Killer zu finden.
