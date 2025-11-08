Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 3vom 08.11.2025
44 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12

In einer sonst friedlichen Nachbarschaft in Glendale, Arizona, wird Cynthia Langrall während ihrer morgendlichen Joggingrunde kaltblütig ermordet. Eine Überwachungskamera kann den Wagen des Mörders einfange, aber reicht das, um den Täter zu überführen?

