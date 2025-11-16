Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

sixxStaffel 4Folge 5vom 16.11.2025
Folge 5: Gejagt

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Edward Lowry wird erstochen auf einem Parkplatz aufgefunden. Am Tatort finden die Ermittler nur wenige Hinweise auf den Tathergang und müssen auf die Aufzeichnungen der Überwachungskameras zurückgreifen. Doch werden diese wirklich Aufschluss über Edwards letzte Schritte geben können?

sixx
