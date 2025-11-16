Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 5: Gejagt
45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Edward Lowry wird erstochen auf einem Parkplatz aufgefunden. Am Tatort finden die Ermittler nur wenige Hinweise auf den Tathergang und müssen auf die Aufzeichnungen der Überwachungskameras zurückgreifen. Doch werden diese wirklich Aufschluss über Edwards letzte Schritte geben können?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen