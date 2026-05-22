Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 10: Viereinhalb Minuten
47 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Der zweifache Vater Larry Howse wird eines Abends in der Garage seines Wohnhauses niedergeschossen. Auf den Überwachungskameras entdeckt die Polizei, dass der Geschäftsmann von zwei unbekannten Angreifern regelrecht exekutiert wurde. Doch wer hatte es auf den Mann abgesehen?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media