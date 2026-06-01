Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 13: Verbotene Liebe
47 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Danville, Kentucky: Als der 13-jährige David Oakley von der Schule nach Hause kommt, findet er seine Stiefmutter brutal ermordet vor, seine 15-jährige Schwester Jenna ist spurlos verschwunden. Beweise für einen Einbruch gibt es keine. Als die Ermittler von Jennas labilem Ex-Freund erfahren, müssen sie schnell handeln. Die Polizei startet einen öffentlichen Aufruf und versucht, alle Überwachungsvideos, die sie finden kann, zusammenzusetzen.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media