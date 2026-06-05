Der Preis für die neue LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 14: Der Preis für die neue Liebe
47 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Als die 30-jährige Kira Steger nicht zu ihrer Schicht in einem Bekleidungsgeschäft eines Einkaufszentrums in Minnesota erscheint, rufen ihre besorgten Kollegen ihren Ehemann Jeff an. Er hat seine Gattin allerdings seit dem Morgen nicht mehr gesehen. Schließlich wird Kiras Auto auf dem Parkplatz der Mall gefunden und in der Nähe werden blutgetränkte Gegenstände entdeckt. Liefert die Überwachungskamera den Ermittlern Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen können?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media