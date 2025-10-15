Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 19vom 15.10.2025
47 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12

Nachdem sie in die Army eingetreten ist und zwei Einsätze im Irak absolviert hat, erfüllt sich Maribel Ramos endlich ihren Traum vom College. Doch nur wenige Wochen vor ihrem Abschluss verschwindet die 36-Jährige spurlos. Die Ermittler haben den Verdacht, dass Maribel Opfer eines Verbrechens geworden ist, können aber zunächst keine konkreten Beweise für ein Verbrechen finden.

Kabel Eins Doku
