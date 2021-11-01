Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 7: Am helllichten Tag
47 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Im November 2014 werden die Mitbewohnerinnen Amanda Douglas und Jennifer Sudar vor ihrem Apartment brutal niedergeschossen. Auf den Überwachungskameras entdeckt die Polizei, dass der Täter, der einen goldenen Pontiac fuhr, in seinem Wagen einige Zeit auf die Frauen gewartet hatte. Doch wer hatte ein Motiv für den gezielten Mordanschlag?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media