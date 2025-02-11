Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein eiskalter Plan

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 11vom 11.02.2025
Folge 11: Ein eiskalter Plan

47 Min.Folge vom 11.02.2025Ab 12

Im September 2014 wird die chinesische Studentin Tong Shao, die an der Universität in Iowa eingeschrieben ist, ermordet aufgefunden. Aufnahmen aus Überwachungskameras deuten darauf hin, dass die Tat im Voraus geplant wurde. Die Suche nach dem Killer erstreckt sich weit über die Grenzen der USA hinaus.

