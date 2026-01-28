Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Mord auf Video

PULS 24Staffel 8Folge 13vom 01.03.2026
Mord auf Video

Mord auf VideoJetzt kostenlos streamen

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 13: Mord auf Video

47 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 16

Die Nachwuchsschauspielerin Sharon Anderson und ihre Freundin Marie Rogers sind im Jahr 1994 in Miami unterwegs. Nach einem Besuch in einer Bar verschwinden beide spurlos. Es stellt sich heraus, dass die Frauen mit dem Barbesitzer Butch Casey in dessen Haus gefahren sind. Dort findet die Polizei wenig später ihre Leichen mit Schusswunden. Kann die Überwachungskamera Hinweise zu den Tätern liefern?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
PULS 24
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Alle 3 Staffeln und Folgen