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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der letzte Anruf

PULS 24Staffel 8Folge 20vom 09.07.2023
Der letzte Anruf

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 20: Der letzte Anruf

47 Min.Folge vom 09.07.2023Ab 16

An Heiligabend verschwindet der 12-jährige Jonathan Foster spurlos, nachdem seine Mutter Angela Davis einen beunruhigenden Anruf bekommen hat. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Jungen. Können die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera erste Hinweise liefern?

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