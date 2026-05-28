Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 1: Die perfekte Falle
47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Nachdem in einer Kneipe im kanadischen Calgary der 36-jährige Barkeeper Dexter Bain ermordet wurde, werden auf der Suche nach dem Täter die Überwachungsaufnahmen eines nahegelegenen Geschäfts genutzt. Werden die Ermittler den brutalen Mord aufklären können?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media