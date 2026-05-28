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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die perfekte Falle

PULS 24Staffel 9Folge 1vom 28.05.2026
Die perfekte Falle

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 1: Die perfekte Falle

47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Nachdem in einer Kneipe im kanadischen Calgary der 36-jährige Barkeeper Dexter Bain ermordet wurde, werden auf der Suche nach dem Täter die Überwachungsaufnahmen eines nahegelegenen Geschäfts genutzt. Werden die Ermittler den brutalen Mord aufklären können?

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