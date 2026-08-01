Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 10: Der Mann mit Cowboyhut
47 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Als eine Reinigungskraft im kanadischen Kamloops die Leiche einer unbekannten Frau findet, nutzen die Ermittler zur Aufklärung des Verbrechens die Bilder der Überwachungskameras. Wer ist der mysteriöse Mann mit dem Cowboyhut?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media