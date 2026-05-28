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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Ein ganz normaler Tag

PULS 24Staffel 9Folge 11vom 02.07.2026
Ein ganz normaler Tag

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 11: Ein ganz normaler Tag

47 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

18 Jahre jung und ein talentierter Nachwuchssportler: Als KJ Taylor durch einen Schuss aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug getötet wird, ist seine Familie und die gesamte Gemeinde wie gelähmt vor Trauer. Die Ermittelnden sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, um dem Täter auf die Spur zu kommen.

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