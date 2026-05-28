Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 11: Ein ganz normaler Tag
47 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
18 Jahre jung und ein talentierter Nachwuchssportler: Als KJ Taylor durch einen Schuss aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug getötet wird, ist seine Familie und die gesamte Gemeinde wie gelähmt vor Trauer. Die Ermittelnden sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, um dem Täter auf die Spur zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media