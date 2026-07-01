Sie war ein gutes MädchenJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 12: Sie war ein gutes Mädchen
47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
In Beckley, West Virginia, ereignet sich 2018 ein verstörendes Verbrechen: Drei junge Frauen werden in ein Motelzimmer gelockt und befinden sich eine Nacht lang in der Gewalt bewaffneter Männer. Eine 19-jährige Frau kommt dabei ums Leben, die anderen beiden sind beim Eintreffen der Polizei völlig traumatisiert und nicht fähig zu sprechen. Die Ermittelnden sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, um den Tätern auf die Spur zu kommen.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media