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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Sie war ein gutes Mädchen

PULS 24Staffel 9Folge 12vom 09.07.2026
Sie war ein gutes Mädchen

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 12: Sie war ein gutes Mädchen

47 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

In Beckley, West Virginia, ereignet sich 2018 ein verstörendes Verbrechen: Drei junge Frauen werden in ein Motelzimmer gelockt und befinden sich eine Nacht lang in der Gewalt bewaffneter Männer. Eine 19-jährige Frau kommt dabei ums Leben, die anderen beiden sind beim Eintreffen der Polizei völlig traumatisiert und nicht fähig zu sprechen. Die Ermittelnden sichten Aufzeichnungen von Überwachungskameras, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

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