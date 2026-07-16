Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 14: Der große Kerl
47 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12
Die Leiche eines 39-jährigen, der Polizei bekannten Straftäters, wird in den frühen Morgenstunden des Valentinstags 2018 gefunden. Zwei Tage später wird eine 82-Jährige in ihrem Zuhause in der Nähe des ersten Leichenfundes ermordet. Auf den ersten Blick unwahrscheinlich, doch besteht zwischen den Morden eine Verbindung?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media