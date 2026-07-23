Der Bombenleger von AustinJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 16: Der Bombenleger von Austin
47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Im Jahr 2018 kommt ein Mann durch eine Explosion vor seiner Haustür ums Leben. Während der Ermittlungen geht eine weitere Bombe hoch: Sie tötet einen Teenager. Nun sucht die Polizei von Austin einen Serienkiller, dessen Identität mithilfe der Aufzeichnungen aus Überwachungskameras festgestellt werden soll.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media