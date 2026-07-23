Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 17: Der Tote im Fass
47 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
2017 verschwindet der 28-jährige Musiker Omar Medina aus San Diego spurlos. Die schlimmsten Befürchtungen der Familie bewahrheiten sich, als ein Fass mit seiner Leiche ans Ufer gespült wird. Die Ermittler werten die Aufnahmen aus Überwachungskameras aus, um Hinweise auf den oder die Täter zu finden.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media