Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 18: Der Zufall des Bösen
47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Die 53-jährige Chorleiterin Kathy Blair wird 2018 tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Überwachungskameras zeigen eine verschwommene Person, die die Tat begangen haben könnte. Kurze Zeit später wird ein älteres Pärchen aus der Nachbarschaft ermordet. Hängen die beiden Verbrechen zusammen?
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media