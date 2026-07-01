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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Zufall des Bösen

PULS 24Staffel 9Folge 18vom 30.07.2026
Der Zufall des Bösen

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 18: Der Zufall des Bösen

47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12

Die 53-jährige Chorleiterin Kathy Blair wird 2018 tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Überwachungskameras zeigen eine verschwommene Person, die die Tat begangen haben könnte. Kurze Zeit später wird ein älteres Pärchen aus der Nachbarschaft ermordet. Hängen die beiden Verbrechen zusammen?

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