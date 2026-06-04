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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Die Verschwörung

PULS 24Staffel 9Folge 2vom 04.06.2026
Die Verschwörung

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 2: Die Verschwörung

47 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Der Familienvater Craig Rideout wird im Jahr 2016 nach einem Einbruch als vermisst gemeldet. Wenige Stunden später wird fünfzig Meilen entfernt eine Leiche entdeckt, die auf Craigs Beschreibung passt. Die Ermittler nutzen zur Aufklärung des Falles Überwachungsaufnahmen - und decken dabei ein unglaubliches Komplott auf.

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