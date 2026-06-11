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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Was geschah am 04. Juli?

PULS 24Staffel 9Folge 4vom 11.06.2026
Was geschah am 04. Juli?

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 4: Was geschah am 04. Juli?

47 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12

Am 4. Juli 2017 stößt die Polizei auf einen Mann, der mehrere Schusswunden im Gesicht aufweist und auf der Straße herumirrt. Auf einem Parkplatz finden die Beamten das Fahrzeug des Opfers, das von Kugeln durchlöchert ist. Da es keine Augenzeugen gibt, werden Überwachungskameras zu Rate gezogen, um den Schützen ausfindig zu machen.

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