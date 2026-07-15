Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 5: Tödlicher Zufall
47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Die 21-jährige Brianna Foisy und der 41-jährige Jason Netter werden auf einem Radweg in Alaska getötet. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Können die Überwachungskameras die entscheidenden Hinweise liefern, um die Morde aufzuklären?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media