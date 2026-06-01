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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der Verrat

PULS 24Staffel 9Folge 7vom 18.06.2026
Der Verrat

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 7: Der Verrat

47 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Der 33-jährige Restaurantangestellte Joshua Webb wird vor einem Wohnblock in Beckley, West Virginia, erschossen. Um den Mord aufzuklären und den Täter zu identifizieren, schaut sich die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras an.

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