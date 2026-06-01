Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 7: Der Verrat
47 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Der 33-jährige Restaurantangestellte Joshua Webb wird vor einem Wohnblock in Beckley, West Virginia, erschossen. Um den Mord aufzuklären und den Täter zu identifizieren, schaut sich die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras an.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media