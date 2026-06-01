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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Arglistige Täuschung

PULS 24Staffel 9Folge 8vom 25.06.2026
Arglistige Täuschung

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 8: Arglistige Täuschung

47 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Larry Wells, der stellvertretende Geschäftsführer von Toys R Us, wird in seinem Büro ermordet. Auf den Bildern der Überwachungskameras ist ein Mann zu sehen, der ein Messer in der Hand hält. Handelt es sich tatsächlich um den Mörder des 35-jährigen Wells?

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