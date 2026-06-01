Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 8: Arglistige Täuschung
47 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Larry Wells, der stellvertretende Geschäftsführer von Toys R Us, wird in seinem Büro ermordet. Auf den Bildern der Überwachungskameras ist ein Mann zu sehen, der ein Messer in der Hand hält. Handelt es sich tatsächlich um den Mörder des 35-jährigen Wells?
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media