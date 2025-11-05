Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Duell um die Geld

Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um Geld

ProSiebenStaffel 4Folge 2vom 05.11.2025
Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um Geld

Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um GeldJetzt kostenlos streamen

Das Duell um die Geld

Folge 2: Nina Chuba, Elyas M'Barek, Johannes B. Kerner, Joko und Klaas quizzen um Geld

101 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Wer geht All-in? Heute nehmen am Pokertisch Platz: Musikerin Nina Chuba, Schauspieler Elyas M'Barek und Moderator Johannes B. Kerner.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das Duell um die Geld
ProSieben
Das Duell um die Geld

Das Duell um die Geld

Alle 2 Staffeln und Folgen