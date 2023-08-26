Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Das Geheimnis der Mumie

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 26.08.2023
Vier Elemente und eine wütende Mumie

Vier Elemente und eine wütende MumieJetzt kostenlos streamen

Das Geheimnis der Mumie

Folge 3: Vier Elemente und eine wütende Mumie

21 Min.Folge vom 26.08.2023Ab 12

Zeichentrickserie, die auf den erfolgreichen Kinohits "Die Mumie" und "Die Mumie kehrt zurück" basiert: Die Archäologin Evy reist mit ihrem Ehemann Rick und ihrem elfjährigen Sohn Alex nach Ägypten. Als sie in einem alten Tempel das Armband von Osiris, dem König der Unterwelt, finden, passiert etwas Ungeheuerliches: Das Armband schlingt sich unlösbar um Alex' Handgelenk ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Geheimnis der Mumie
ProSieben MAXX

Das Geheimnis der Mumie

Alle 2 Staffeln und Folgen