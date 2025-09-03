Das Geschäft mit der Liebe
Folge 13: Schwerer Abschied
44 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 16
Während in der Slowakei die nächste Party im Alkoholrausch versinkt, fließen am anderen Ende der Welt echte Krokodilstränen. Michis Thailand-Abenteuer neigt sich dem Ende zu und mit ihm eine Romanze, die selbst ihn aus der Reserve lockt.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4