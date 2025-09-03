Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 11Folge 13vom 03.09.2025
44 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 16

Während in der Slowakei die nächste Party im Alkoholrausch versinkt, fließen am anderen Ende der Welt echte Krokodilstränen. Michis Thailand-Abenteuer neigt sich dem Ende zu und mit ihm eine Romanze, die selbst ihn aus der Reserve lockt.

