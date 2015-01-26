Staffel 5 Folge 1: HahnenkämpfeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Staffel 5 Folge 1: Hahnenkämpfe
48 Min.Folge vom 26.01.2015Ab 16
Vergebliche Flirtversuche, Rivalitäten unter den Männern und so mancher Partyexzess dürfen natürlich auch diesmal nicht fehlen. Doch diese Staffel bietet auch allerlei Überraschungen...
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV