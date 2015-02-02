Staffel 5 Folge 2: PechvögelJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 5 Folge 2: Pechvögel
Die österreichischen Casanovas Heinz Novak, Gerhard Klein und Erol Yilmaz befinden sich auf einer Single-Reise in der Slowakei. Doch für die Männer verläuft das Kennenlernen mit den drei Slowakinnen Ivetta, Jasmin und Katarina alles andere als geplant. Nicht nur das von der Partnerschaftsagentur organisierte Programm entspricht nicht den Vorstellungen der Österreicher, auch der Erfolg bei den Damen will sich nicht so recht einstellen. Mario Orsolics und Manfred "Chicken Charly" Anders planen ebenfalls eine neue Liebesreise. Da sie im Osten in der Vergangenheit keinen Erfolg bei der Damenwelt verzeichnen konnten, soll die Reise diesmal in den fernen Osten gehen – nämlich nach Thailand. Mario Orsolics war dort bereits mehrmals auf Urlaub und kann eine neuerliche Reise kaum erwarten. Um "Chicken Charly" die Südostasien-Reise schmackhaft zu machen, hat Orsolics für die beiden eine Thai-Massage gebucht. Der Boxtrainer schwärmt dabei in den höchsten Tönen von seinem Lieblings-Urlaubsland und vor allem davon, wie leicht es dort sei bei den Frauen zu landen. Tatsächlich scheint "Chicken Charly" schon bald ebenfalls Feuer und Flamme für die Thailand-Reise zu sein, wäre da nicht die Angst, dass er mit seinen Flirtversuchen bei einem "Ladyboy" landen könnte. Robert Nissel plagen ganz andere Sorgen. Um seinen geliebten Sportwagen noch PS-stärker zu machen, hatte er das Auto in die Hände eines deutschen Tuners gegeben. Doch die erhoffte Leistungssteigerung kam nicht zustande, stattdessen blieben Nissel nur eine hohe Rechnung und Defekte am Fahrzeug. Den Traum nach mehr Pferdestärken hat der 62-Jährige jedoch trotzdem nicht aufgegeben und sein Fahrzeug deshalb bei einem neuen Tuner aufmotzen lassen. Kommt der Nissan GTR nun an die 1000 PS heran oder wird Nissel abermals enttäuscht?
