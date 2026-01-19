Staffel 1Folge 1vom 19.01.2026
45 Min.Folge vom 19.01.2026
Zahngesundheit ist ein Muss für eine gute Lebensqualität – und doch können sie sich immer weniger Leute leisten. Zusatz-Zahnversicherungen sind ein Luxus, und die Standard-Versicherung deckt meistens nur das Allernötigste ab. Bei dem Versuch, die heimischen Tarife notgedrungen zu umgehen, gehen Menschen immer kreativere Wege, vom Zahnimplantat aus China bis zu Fahrten zum osteuropäischen Dentisten. Ist die Zahnmedizin das Fanal eines Gesundheitssystems, das Richtung Unleistbarkeit tendiert? Und was können wir tun, um weiterhin gesunde und schöne Zähne zu haben? Bildquelle: ORF/Autentic
