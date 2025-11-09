Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Tod einer Notfallpatientin in Oberösterreich und weitere Fälle werfen mitten in den laufenden Reformverhandlungen zwischen Bund und Ländern eine brisante Frage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung überhaupt noch? Soll jede Region ihr eigenes Krankenhaus behalten oder braucht es trotz des Widerstands gegen Spitalszusammenlegungen, wie aktuell in der Steiermark und in Vorarlberg, noch umfassendere Reformen? Das österreichische Gesundheitssystem steht an einem Scheideweg. Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Karlheinz Kornhäusl, Gesundheitslandesrat Stmk (ÖVP) Andreas Huss, Obmann, Österreichische Gesundheitskasse ÖGK Andrea Kdolsky, ehem. Gesundheitsministerin Erich Schaflinger, Ärztlicher Direktor, LKH Hochsteiermark

