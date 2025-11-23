DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?Jetzt kostenlos streamen
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 34: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?
45 Min.Folge vom 23.11.2025
Droht das nächste Sparpaket? Trotz harter Einsparungen wächst das Budgetloch weiter – vor allem mit Blick auf die Länder. Was muss jetzt passieren, um Inflation und Schulden endlich in den Griff zu bekommen? Setzt die Regierung die richtigen Maßnahmen? Darüber spricht Susanne Schnabl mit: Christoph Badelt, Fiskalratspräsident Elisabeth Zehetner, ÖVP-Energie-Staatssekretärin Kai Jan Krainer, stv. SPÖ-Klubobmann Jakob Zirm, „Die Presse“ Bildquelle: ORF
