Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?

ORF2Staffel 1Folge 34vom 23.11.2025
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?Jetzt kostenlos streamen

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 34: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Teuerungsalarm und Budgetschock: Ratlos durch die Krise?

45 Min.Folge vom 23.11.2025

Droht das nächste Sparpaket? Trotz harter Einsparungen wächst das Budgetloch weiter – vor allem mit Blick auf die Länder. Was muss jetzt passieren, um Inflation und Schulden endlich in den Griff zu bekommen? Setzt die Regierung die richtigen Maßnahmen? Darüber spricht Susanne Schnabl mit: Christoph Badelt, Fiskalratspräsident Elisabeth Zehetner, ÖVP-Energie-Staatssekretärin Kai Jan Krainer, stv. SPÖ-Klubobmann Jakob Zirm, „Die Presse“ Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
ORF2
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Alle 1 Staffeln und Folgen