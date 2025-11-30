Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Kann man mit Putin Frieden schließen?

ORF2Staffel 1Folge 35vom 30.11.2025
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Kann man mit Putin Frieden schließen?

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Kann man mit Putin Frieden schließen?Jetzt kostenlos streamen

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 35: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Kann man mit Putin Frieden schließen?

48 Min.Folge vom 30.11.2025

Die Ukrainer sehnen sich nach Frieden und auch hier bei uns wünschen sich viele ein baldiges Ende des Krieges. Welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen, oder versteht Putin nur militärische Härte? Was steht dabei für uns auf dem Spiel, und wie lange ist die Bevölkerung noch bereit, den Krieg in der Ukraine und seine Folgen mitzutragen? Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Thomas Greminger, Friedensverhandler Sicherheitszentrum Genf Berthold Sandtner, Militäranalyst Bundesheer Alexandra Föderl-Schmid, "Süddeutsche Zeitung" Gerhard Mangott, Russlandexperte Uni Innsbruck

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
ORF2
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Alle 1 Staffeln und Folgen