DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 35: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Kann man mit Putin Frieden schließen?
48 Min.Folge vom 30.11.2025
Die Ukrainer sehnen sich nach Frieden und auch hier bei uns wünschen sich viele ein baldiges Ende des Krieges. Welchen Preis sind wir bereit dafür zu zahlen, oder versteht Putin nur militärische Härte? Was steht dabei für uns auf dem Spiel, und wie lange ist die Bevölkerung noch bereit, den Krieg in der Ukraine und seine Folgen mitzutragen? Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Thomas Greminger, Friedensverhandler Sicherheitszentrum Genf Berthold Sandtner, Militäranalyst Bundesheer Alexandra Föderl-Schmid, "Süddeutsche Zeitung" Gerhard Mangott, Russlandexperte Uni Innsbruck
