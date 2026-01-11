DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?Jetzt kostenlos streamen
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 38: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?
51 Min.Folge vom 11.01.2026
Findet die Regierung endlich eine wirksame Strategie gegen die hohe Inflation und für einen spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung – oder drohen eine weitere Durststrecke und das nächste Sparpaket? Darüber diskutiert bei Susanne Schnabl mit: - Markus Marterbauer, SPÖ-Finanzminister - Heimo Scheuch, Wienerberger-Chef und Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse - Kathrin Stainer-Hämmerl, Politologin
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0