Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?

ORF2Staffel 1Folge 38vom 11.01.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?Jetzt kostenlos streamen

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 38: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Was kommt noch auf uns zu, Herr Finanzminister?

51 Min.Folge vom 11.01.2026

Findet die Regierung endlich eine wirksame Strategie gegen die hohe Inflation und für einen spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung – oder drohen eine weitere Durststrecke und das nächste Sparpaket? Darüber diskutiert bei Susanne Schnabl mit: - Markus Marterbauer, SPÖ-Finanzminister - Heimo Scheuch, Wienerberger-Chef und Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Börse - Kathrin Stainer-Hämmerl, Politologin

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
ORF2
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Alle 1 Staffeln und Folgen