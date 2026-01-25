DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Gefährlich abhängig - Wie viel Macht hat Trump über uns?Jetzt kostenlos streamen
47 Min.Folge vom 25.01.2026
Von Smartphones über Arbeitsplätze bis hin zu Medikamenten und Militärhubschraubern: Diese Beispiele zeigen, wie stark Österreich von den USA abhängig ist – und damit auch von Donald Trumps Unberechenbarkeit. Welche Macht haben seine Entscheidungen über unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit? Und gibt es einen Weg aus der Abhängigkeit von amerikanischen Digital- und Rüstungskonzernen, Finanz- und Geheimdiensten? Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister, ÖVP Sandra Navidi deutsch-amerikanische Unternehmensberaterin Franz-Stefan Gady Sicherheitsexperte
