Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Gefährlich abhängig - Wie viel Macht hat Trump über uns?

ORF2Staffel 1Folge 40vom 25.01.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Gefährlich abhängig - Wie viel Macht hat Trump über uns?

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Gefährlich abhängig - Wie viel Macht hat Trump über uns?Jetzt kostenlos streamen

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 40: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Gefährlich abhängig - Wie viel Macht hat Trump über uns?

47 Min.Folge vom 25.01.2026

Von Smartphones über Arbeitsplätze bis hin zu Medikamenten und Militärhubschraubern: Diese Beispiele zeigen, wie stark Österreich von den USA abhängig ist – und damit auch von Donald Trumps Unberechenbarkeit. Welche Macht haben seine Entscheidungen über unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand und unsere Sicherheit? Und gibt es einen Weg aus der Abhängigkeit von amerikanischen Digital- und Rüstungskonzernen, Finanz- und Geheimdiensten? Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister, ÖVP Sandra Navidi deutsch-amerikanische Unternehmensberaterin Franz-Stefan Gady Sicherheitsexperte

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
ORF2
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Alle 1 Staffeln und Folgen