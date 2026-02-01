Zum Inhalt springenBarrierefrei
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Blau-schwarzer Kampf um die Zukunft

ORF2Staffel 1Folge 41vom 01.02.2026
47 Min.Folge vom 01.02.2026

Nach der Kanzlerrede der ÖVP und dem Neujahrstreffen der FPÖ stellt sich die zentrale Frage: In welche Richtung soll sich Österreich entwickeln? Wie tiefgreifend sollen Reformen sein von der Wehrpflicht - zu der es laut ÖVP eine Volksbefragung geben soll - bis zum Sozialstaat? Und reicht mehr Härte in der Integrationspolitik? Darüber diskutieren bei Susanne Schnabl: Claudia Bauer, Kanzleramtsministerin der ÖVP Marlene Svazek, Obmann-Stellvertreterin der FPÖ und Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin Christoph Kotanko, Journalist "Oberösterreichische Nachrichten"

