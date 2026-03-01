DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Iran-Krieg - Wohin führt die Eskalation?Jetzt kostenlos streamen
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 45: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Iran-Krieg - Wohin führt die Eskalation?
Der Militärschlag Israels und der USA gegen den Iran löste nicht nur eine weitere Eskalation im Nahen Osten aus, sondern rief auch mit dem Tod des geistlichen Führers Ajatollah Ali Chamenei eine ungewisse Zukunft im Land hervor. Wie kann es von hier an für das iranische Volk weitergehen? Inhalt: Die Militärschläge auf den Iran und der Tod von Ajatollah Ali Chamenei haben das Land vor einen unausweichlichen Wandel gestellt. Ob dieser dem gespaltenen iranischen Volk wirklich eine perspektivvolle Zukunft bescheren kann, ist nicht sicher. Ein Flächenbrand in der kriegsgeplagten Region droht. Zudem bleibt das weitere Vorgehen der USA abzuwarten und ob es Donald Trump allein um einen Abbau des iranischen Atom- und Raketenprogramms oder doch um einen politischen Umbruch geht. Darüber sprach Susanne Schnabl mit: Christoph Göd (Militärstratege, Bundesheer) Walter Posch (Iran-Experte) Shoura Hashemi (Amnesty International Österreich) Martin Weiss (ehem. österreichischer Botschafter in den USA und Israel)
