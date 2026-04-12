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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 50: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Orban fällt - Richtungsentscheidung mit Signalwirkung
Showdown in Budapest: Nach 16 Jahren verliert Ungarns Regierungschef Viktor Orban seine Macht. Sein proeuropäischer Herausforderer Peter Magyar stürzt den starken Mann Ungarns – eine Richtungswahl mit Signalwirkung weit über Europa hinaus. Orban galt als Blaupause für rechtspopulistische Bewegungen von der FPÖ bis zu Trumps MAGA-Bewegung. Was bedeutet seine Niederlage und wie wirkt sie sich auf andere rechtspopulistische Parteien aus? Darüber spricht Susanne Schnabl mit: Christian Hafenecker, Generalsekretär FPÖ, Ulrike Lunacek, ehem. Vizepräsidentin EU-Parlament, Die Grünen, Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter Universität Salzburg und Boris Kálnoky, Leiter der Medienschule am regierungsnahen Mathias-Corvinus-Collegium in Budapest.
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