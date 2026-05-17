DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?Jetzt kostenlos streamen
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 55: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?
46 Min.Folge vom 17.05.2026
Österreich ringt wieder einmal mit seiner liebsten Staatsdisziplin: dem Verteilen. Gefördert wird fast alles – vom Schnitzel über die Blasmusik bis zum Industriekonzern. Die Regierung in Budgetnot will kürzen und einsparen. Wer muss verzichten? Darüber diskutieren bei Susanne Schnabl: Sepp Schellhorn, NEOS-Staatssekretär, Hans Niessl, ehem. burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann, Margit Göll, ÖVP-Bürgermeisterin und Bundesrätin, Gerhard Steger, ehem. Budget-Sektionschef im Finanzministerium.
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