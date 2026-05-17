Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?

ORF2Staffel 1Folge 55vom 17.05.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?Jetzt kostenlos streamen

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Folge 55: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Fördern oder streichen: Was soll der Staat noch zahlen?

46 Min.Folge vom 17.05.2026

Österreich ringt wieder einmal mit seiner liebsten Staatsdisziplin: dem Verteilen. Gefördert wird fast alles – vom Schnitzel über die Blasmusik bis zum Industriekonzern. Die Regierung in Budgetnot will kürzen und einsparen. Wer muss verzichten? Darüber diskutieren bei Susanne Schnabl: Sepp Schellhorn, NEOS-Staatssekretär, Hans Niessl, ehem. burgenländischen SPÖ-Landeshauptmann, Margit Göll, ÖVP-Bürgermeisterin und Bundesrätin, Gerhard Steger, ehem. Budget-Sektionschef im Finanzministerium.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
ORF2
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

Alle 1 Staffeln und Folgen