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DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl

DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Islamistischer Terror - Wie sicher sind wir?

ORF2Staffel 1Folge 56vom 31.05.2026
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Islamistischer Terror - Wie sicher sind wir?

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Folge 56: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Islamistischer Terror - Wie sicher sind wir?

45 Min.Folge vom 31.05.2026

Wie groß ist die Gefahr durch islamistisch radikalisierte junge Männer? Fachleute warnen davor, dass Radikalisierung über soziale Netzwerke und Online-Plattformen immer schneller und oft unbemerkt erfolgt. Ist unsere Gesellschaft ausreichend geschützt? Darüber diskutieren bei Susanne Schnabl: Sylvia Mayer, Direktorin des Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN, Moussa Al-Hassan Diaw, Experte für Deradikalisierung, Kenan Güngör, Integrationsexperte.

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