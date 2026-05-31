DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Islamistischer Terror - Wie sicher sind wir?Jetzt kostenlos streamen
DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl
Folge 56: DAS GESPRÄCH mit Susanne Schnabl: Islamistischer Terror - Wie sicher sind wir?
45 Min.Folge vom 31.05.2026
Wie groß ist die Gefahr durch islamistisch radikalisierte junge Männer? Fachleute warnen davor, dass Radikalisierung über soziale Netzwerke und Online-Plattformen immer schneller und oft unbemerkt erfolgt. Ist unsere Gesellschaft ausreichend geschützt? Darüber diskutieren bei Susanne Schnabl: Sylvia Mayer, Direktorin des Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN, Moussa Al-Hassan Diaw, Experte für Deradikalisierung, Kenan Güngör, Integrationsexperte.
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