Das große Backen - Australien
Folge 1: Miniaturwelten
68 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6
Der Wettkampf beginnt. Wer sind die besten Hobbybäcker:innen Australiens? In den kommenden 10 Wochen stellen sich die Kandidat:innen der zuckersüßen und scharfzüngigen Back-Jury. Jede Woche wird eine Person als Starbäcker:in gekürt und eine verabschiedet. Wer zählt zu Australiens Back-Elite? Wir finden es heraus.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:AU, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH