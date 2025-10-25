Das große Backen - Australien
Folge 10: Backen um den Sieg
69 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 6
Nur noch drei Bäcker:innen sind übrig und greifen im großen Finale von "Das große Backen - Australien" nach den Sternen. Wer kann am Ende am meisten überzeugen und den großen Sieg mit nach Hause nehmen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das große Backen - Australien
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:AU, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH